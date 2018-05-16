HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov: - "Kazakistan, uluslararası toplumu, çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyor"

Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov, uluslararası toplumu, Gazze'de çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler alma çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umarov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze sınırındaki Filistinlilerin protesto eylemlerinin bastırılmasıyla ilgili katliam haberlerini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Umarov, "Kazakistan, uluslararası toplumu, çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyor." dedi.

Tarafları, barışçıl çabaları baltalayan ve İsraillilerle Filistinler arasındaki gerginliği tırmandıran hareketlerden kaçınmak için sakin ve sağduyulu olmaya çağıran Umarov, tarafları uluslararası anlaşmalara uygun olarak Kudüs'ün tarihi statüsünü korumaya davet etti.

Umarov, Kazakistan'ın BMGK'nin kararlarına bağlılığını yineleyerek bölgedeki durumun siyasi yollarla çözülmesini desteklediklerini dile getirdi.

Kayrat Umarov ayrıca siyasi, ekonomik ve çevresel boyutlarda güven artırıcı önlemler dahil önleyici diplomasinin kullanımıyla Filistin'in devlet ve İsrail'in güvenlik hakkına sahip olmasını sağlama çağrısı yaptı.

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
ABD Başkonsolosluğu önünde protestoABD Başkonsolosluğu önünde protesto
ek bilgi ve fotoğraflarla// Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiek bilgi ve fotoğraflarla// Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs

En Çok Okunan Haberler

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.