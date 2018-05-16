İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov, uluslararası toplumu, Gazze'de çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler alma çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umarov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze sınırındaki Filistinlilerin protesto eylemlerinin bastırılmasıyla ilgili katliam haberlerini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Umarov, "Kazakistan, uluslararası toplumu, çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyor." dedi.

Tarafları, barışçıl çabaları baltalayan ve İsraillilerle Filistinler arasındaki gerginliği tırmandıran hareketlerden kaçınmak için sakin ve sağduyulu olmaya çağıran Umarov, tarafları uluslararası anlaşmalara uygun olarak Kudüs'ün tarihi statüsünü korumaya davet etti.

Umarov, Kazakistan'ın BMGK'nin kararlarına bağlılığını yineleyerek bölgedeki durumun siyasi yollarla çözülmesini desteklediklerini dile getirdi.