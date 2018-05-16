İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov, uluslararası toplumu, Gazze'de çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler alma çağrısında bulundu.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umarov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze sınırındaki Filistinlilerin protesto eylemlerinin bastırılmasıyla ilgili katliam haberlerini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
Umarov, "Kazakistan, uluslararası toplumu, çok sayıda can kaybına yol açan şiddetin bir an önce durdurulması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyor." dedi.
Tarafları, barışçıl çabaları baltalayan ve İsraillilerle Filistinler arasındaki gerginliği tırmandıran hareketlerden kaçınmak için sakin ve sağduyulu olmaya çağıran Umarov, tarafları uluslararası anlaşmalara uygun olarak Kudüs'ün tarihi statüsünü korumaya davet etti.
Umarov, Kazakistan'ın BMGK'nin kararlarına bağlılığını yineleyerek bölgedeki durumun siyasi yollarla çözülmesini desteklediklerini dile getirdi.
Kayrat Umarov ayrıca siyasi, ekonomik ve çevresel boyutlarda güven artırıcı önlemler dahil önleyici diplomasinin kullanımıyla Filistin'in devlet ve İsrail'in güvenlik hakkına sahip olmasını sağlama çağrısı yaptı.
İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.
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