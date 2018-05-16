HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Rutte: - "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından şoke olduk. İsrail’e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk"

SAN FRANCISCO/LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından şoke olduk. İsrail’e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk." dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterdi.

Rutte, Filistin'in de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB zirvesi toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Rutte, "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından derinden şoke olduk. İsrail’e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk. Hamas ve Filistin yetkililerine de gösterilerin barışçıl karakterini garantiye alması gerektiğini bildirdik." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin, AB ülkeleri ile aynı çizgide olduğunu belirten Rutte, "İsrail'in uluslararası standartlara uygun olan tarafsız ve bağımsız araştırma yapmasını istedik. İsrail’in başlattığı iç araştırmanın devam etmesi için çoğu ülkeler bir şans tanıdı. Eğer bu araştırmanın uluslararası standartlara uymadığı görülürse o zaman gereken adımları atacağız. Her iki tarafa da olayların dinmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

- San Francisco'da protesto

ABD'de de yüzlerce kişi, Kalifornia eyaletinin San Francisco şehrindeki İsrail konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail ve ABD yönetimini protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konsolosluk önünde konuşmacılar, İsrail'in kadın ve çocuk demeden katliam yaptığını dile getirdi.

Göstericiler ile kalabalık arasına karışan bir grup İsrailli arasında arbede yaşandı.

İsrail yanlısı gruba tepki gösteren bir Filistinli polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler Filistinlinin serbest bırakılması için polise tepki gösterdi.

Organizatör Sharif Zakout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in ortak hareket ettiğini belirterek, "Biz burada 70 yıldır İsrail'in uyguladığı işgale karşı direniyoruz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda ABD'nin vergi fonlarının İsrail'e aktarılmasına bir vatandaş olarak karşı çıkıyoruz. Bütün ülkelerin, bu işgale karşı aynı tutumda olmasını bekliyoruz.'' dedi.

Göstericiler daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

- İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

- Hollanda Başbakanı Rutte: - "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından şoke olduk. İsrail’e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk"

1 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
2 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
3 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
4 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
5 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
6 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
7 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
8 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
9 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
10 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
11 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
12 / 12

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi

San Francisco'da Filistin'e destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California Filistin "İsrail'in Gazze saldırılarının protesto edilmesi" San Francisco

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.