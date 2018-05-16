İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Hollanda hükümetinin, AB ülkeleri ile aynı çizgide olduğunu belirten Rutte, "İsrail'in uluslararası standartlara uygun olan tarafsız ve bağımsız araştırma yapmasını istedik. İsrail’in başlattığı iç araştırmanın devam etmesi için çoğu ülkeler bir şans tanıdı. Eğer bu araştırmanın uluslararası standartlara uymadığı görülürse o zaman gereken adımları atacağız. Her iki tarafa da olayların dinmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Rutte, "Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayda ölü sayısından derinden şoke olduk. İsrail’e orantılı güç kullanması çağrısında bulunduk. Hamas ve Filistin yetkililerine de gösterilerin barışçıl karakterini garantiye alması gerektiğini bildirdik." ifadesini kullandı.

Rutte, Filistin'in de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB zirvesi toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

- San Francisco'da protesto

ABD'de de yüzlerce kişi, Kalifornia eyaletinin San Francisco şehrindeki İsrail konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail ve ABD yönetimini protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konsolosluk önünde konuşmacılar, İsrail'in kadın ve çocuk demeden katliam yaptığını dile getirdi.

Göstericiler ile kalabalık arasına karışan bir grup İsrailli arasında arbede yaşandı.

İsrail yanlısı gruba tepki gösteren bir Filistinli polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler Filistinlinin serbest bırakılması için polise tepki gösterdi.

Organizatör Sharif Zakout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in ortak hareket ettiğini belirterek, "Biz burada 70 yıldır İsrail'in uyguladığı işgale karşı direniyoruz ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda ABD'nin vergi fonlarının İsrail'e aktarılmasına bir vatandaş olarak karşı çıkıyoruz. Bütün ülkelerin, bu işgale karşı aynı tutumda olmasını bekliyoruz.'' dedi.

Göstericiler daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

- İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.