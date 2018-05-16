İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen CHP üyeleri, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atıp pankart açtı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yaptıklarının büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu belirterek, bu insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Bu dramın en önemli sebebinin ABD başta olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumu olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, müzakereyle sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması, büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak, Filistin sorunun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz."