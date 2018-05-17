İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Muş ve Hakkari'de, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesi protesto edildi.

Muş'ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar teravih namazı sonrası Hasköy ilçe meydanında bir araya geldi.

Vatandaşlar ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesini protesto etti, şehit olan Filistinliler için dua okudu.

Özgür-Der Hasköy Şube Başkanı Çelebi Kartal, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini söyledi.

Halkın, İsrail'in katliamına duyarsız kalmadığını belirten Kartal, "Çok ciddi soykırımlar yaşanıyor. İsrail'in zulümleri dur durak bilmiyor. ABD ve onlara çanak tutan çoğu Arap ülkelerinin yaptıkları içimizi parçalamaktadır. Fakat biz biliyoruz ki Müslümanlar Allah'ın izniyle düştüğü yerden kalkacaktır." dedi.

AK Parti İlçe Meclis Üyesi Hüsamettin Altay da İsrail'in katliamını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "2 gün önce haksız bir şekilde Filistin topraklarına saldıran 61 Filistinliyi şehit eden İsrail’i ve onun arkasında olan ABD'yi kınıyoruz." diye konuştu.