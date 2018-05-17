İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Muş ve Hakkari'de, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesi protesto edildi.
Muş'ta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar teravih namazı sonrası Hasköy ilçe meydanında bir araya geldi.
Vatandaşlar ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesini protesto etti, şehit olan Filistinliler için dua okudu.
Özgür-Der Hasköy Şube Başkanı Çelebi Kartal, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini söyledi.
Halkın, İsrail'in katliamına duyarsız kalmadığını belirten Kartal, "Çok ciddi soykırımlar yaşanıyor. İsrail'in zulümleri dur durak bilmiyor. ABD ve onlara çanak tutan çoğu Arap ülkelerinin yaptıkları içimizi parçalamaktadır. Fakat biz biliyoruz ki Müslümanlar Allah'ın izniyle düştüğü yerden kalkacaktır." dedi.
AK Parti İlçe Meclis Üyesi Hüsamettin Altay da İsrail'in katliamını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "2 gün önce haksız bir şekilde Filistin topraklarına saldıran 61 Filistinliyi şehit eden İsrail’i ve onun arkasında olan ABD'yi kınıyoruz." diye konuştu.
İlçe Müftüsü Hasan Dinç de Filistinli şehitler için dua etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarınca teravih namazı sonrası Ulu Cami önünde gösteri düzenlendi.
Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Cihat İnan, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in masum Filistinlilerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini lanetlediklerini belirtti.
Açıklamanın ardından gruptakiler tekbir getirerek İsrail'i kınadı.
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum