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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 03:29 | Son Güncelleme

Yemen'in Taiz vilayetinde teravih namazı çıkışı protesto gösterisi yapıldı

TAİZ (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı, Yemen'in Taiz vilayetinde protesto edildi.

Yemen hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından 3 yılı aşkın süredir kuşatılan Taiz halkı, teravih namazından sonra şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Arap ve Müslüman dünyasından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e yönelik attığı adım karşısında ciddi bir duruş sergilemelerini isteyen göstericiler, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu ve Filistinlilere ait olan bu hakkın değişmeyeceğini belirten sloganlar attı.

Yemenli göstericiler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları ve özellikle de son iki günde yaptığı katliamı kınadı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil Kudüs

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