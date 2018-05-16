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İsrail'in Gazze'deki katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan bir grup taksici, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksiciler, konvoy oluşturarak İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etti.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda toplanan taksiciler, Türk ve Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy halinde Levent'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

Konsolosluk önünde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin uluslararası ve BM kararları ihlal edilerek taşındığını belirten Aksu, ''Trump'ın tüm ülkelerin karşı çıkmasına rağmen, dünyayı hiçe sayarak büyükelçiliği Kudüs'e taşıması 70'e yakın Müslümanın şehit olmasına ve çok sayıda Müslümanın yaralanmasına neden oldu.'' diye konuştu.

Trump'ı kınadıklarını dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

'Başta ülkemiz olmak üzere, bütün Müslüman ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı,

ülkemiz tarafından alınacak tedbirlerde daima devletimizin ve hükümetimizin yanında olmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak,

bundan sonra da her zaman devletimizin, hükümetimizin ve Filistin halkının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.''

Taksiciler başkonsolosluk binası önüne siyah çelenk bıraktı.

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