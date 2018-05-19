HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'deki katliamı Cenevre'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'deki katliamı Cenevre'de protesto edildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişleri protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı.

Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği, Refah ve Adalet Derneği (Refahder), Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) ve İsviçre Müslümanlar Ligi'nin öncülük ettiği gösteriye, bir çok insan hakları örgütü de destek verdi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze sınırındaki katliamlarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Demirtaş, İsrail'in Filistin'deki işgalinin acilen sona ermesi, Gazze'deki ablukanın ön şartsız olarak kaldırılması ve İsrail saldırılarından etkilenen tüm Filistinli sivillere tazminat ödenmesi için uluslararası toplumunun baskı yapması çağrılarında bulundu.

- İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısı

Cojep Genel Sekreteri ve Refahder Avrupa Başkanı Celil Yılmaz da İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı soykırım uyguladığını belirterek, tüm İslam ülkelerini İsrail'i boykot etmeye ve yaptırım uygulamaya çağırdı.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları da gösteride Türk bayrakları salladı.

"Siyonist İsrail", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Gazze'deki ablukaya son" ve "Özgür Filistin" yazan döviz ve pankartlar açan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Terörist İsrail", "Katil İsrail", "Filistin çok yaşa" ve "Türkiye kardeş, İsrail kalleş" sloganları attı.

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Antalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdü/Ek fotoğraflarAntalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdü/Ek fotoğraflar
Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değiştiProf Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isviçre ABD Filistin Gazze İSRAİLE TEPKİ

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.