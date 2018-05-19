İsrail'in Gazze'deki katliamı Cenevre'de protesto edildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişleri protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı.

Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği, Refah ve Adalet Derneği (Refahder), Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) ve İsviçre Müslümanlar Ligi'nin öncülük ettiği gösteriye, bir çok insan hakları örgütü de destek verdi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze sınırındaki katliamlarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Demirtaş, İsrail'in Filistin'deki işgalinin acilen sona ermesi, Gazze'deki ablukanın ön şartsız olarak kaldırılması ve İsrail saldırılarından etkilenen tüm Filistinli sivillere tazminat ödenmesi için uluslararası toplumunun baskı yapması çağrılarında bulundu.