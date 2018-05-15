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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması protesto edildi - Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil: - "Yaşanan vahşete herkes sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız, tüm benliğimizle Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız" - Memur-Sen Diyarbakır Temsilcisi Yunus Memiş: - "Biz işgalci terör örgütü İsrail'in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki gösterildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Diyarbakır Kudüs için Yürüyor" sloganı ile yapılan yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda başladı.

Yürüyüşte, "Hamas'a selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Zalimler için yaşasın cehennem", sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Ali Emiri Caddesi'ne kadar süren yürüyüşün ardından açıklama yapan Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı (Yetimler Vakfı) Fikri Karavil, sadece İslam ümmeti için değil, insanlık için de büyük bir felaket olan siyonizmin, 70 yıldır, Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal topraklarda büyük bir barbarlık sergilediğini söyledi.

Müslüman kardeşlerinin acı içinde kıvranırken, bedenleri toprağa düşerken, kendilerinin sessiz ve suskun kalmasının düşünülemeyeceği belirten Karavil, "Hem siyonistlerin zulmüne hem de İslam ülkelerinin zillet içerisindeki idarecilerinin takındığı tavra karşı baş kaldırıyoruz. Ümmet adına bir avuç Müslüman'ın izzetli direnişini de sahipleniyoruz." dedi.

Karavil, buradan tüm dünyaya seslendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaşanan vahşete herkes sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız, tüm benliğimizle Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler yaşanan insanlık dramını görmezden gelse de Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gerekli ve yeterli etkin tepkileri göstermezse de Müslüman milletler, sömürgeci ABD ve siyonist işgalcilere karşı sesini yükseltmeye devam edecektir. Kudüs'te, Gazze'de ümmetin şerefini ayakta tutan Müslüman kardeşlerimize de buradan sesleniyoruz. Sakın umutsuzluğa düşmeyin. Bugün içinde bulunduğunuz çetin durumun nihayetinde muhakkak zaferle buluşacaksınız."

Memur-Sen Diyarbakır Temsilcisi Yunus Memiş de mübarek günleri kana bulamanın siyonist aklın vazgeçilmezi olduğunu, işgalci İsrail'in yine Filistin'de katliam yaptığını aktardı.

Seçildiği günden beri önceki ABD başkanları gibi Trump'ın da küstahlıklarına devam ettiğini ifade eden Memiş, "Katil ABD ve işgalci İsrail bu sözde bağımsızlığın 70. yılını Müslüman kanı dökerek kutlama kararı almışlar." diye konuştu.

"Kim ne derse dersin, İsrail, meşru bir devlet değil, bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanan Memiş, şöyle devam etti:

"Biz işgalci terör örgütü İsrail'in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. İsrail bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, ABD vardır, NATO vardır. Birleşmiş Milletler, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır."

Daha sonra Ulu Cami İmamı Osman Yağmur dua etti.

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Diyarbakır protesto yürüyüş

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