İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

"Kim ne derse dersin, İsrail, meşru bir devlet değil, bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanan Memiş, şöyle devam etti:

"Biz işgalci terör örgütü İsrail'in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. İsrail bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, ABD vardır, NATO vardır. Birleşmiş Milletler, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO, İsrail'in her bir cinayetinin ortağıdır."

Daha sonra Ulu Cami İmamı Osman Yağmur dua etti.