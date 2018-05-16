İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

"ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." diyen İlter, ABD'nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini kaydetti.

ŞIRNAK/BİNGÖL (AA) - Şırnak ve Bingöl'de AK Parti il başkanlıkları ve birçok sivil toplum örgütü, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlileri İsrail askerlerinin katletmesine tepki gösterdi.

İlter, şöyle devam etti:

"ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, öninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."

Filistin'in yalnız olmadığını kaydeden İlter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- Bingöl

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini ve İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.