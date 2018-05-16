İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

ŞIRNAK/BİNGÖL (AA) - Şırnak ve Bingöl'de AK Parti il başkanlıkları ve birçok sivil toplum örgütü, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlileri İsrail askerlerinin katletmesine tepki gösterdi.
Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Şırnak Kudüs'ün yanında" sloganıyla Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda toplanılarak, açıklama yapıldı.
"Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs'ün feryadı birleştirecek ümmeti" sloganlarının atıldığı gösteride, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
"ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." diyen İlter, ABD'nin hayata geçirdiği sorumsuz ve hukuksuz girişimin Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini kaydetti.
İlter, şöyle devam etti:
"ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, öninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."
Filistin'in yalnız olmadığını kaydeden İlter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
- Bingöl
AK Parti Bingöl İl Başkanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini ve İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.
Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Yunus Sadunoğlu, şunları kaydetti:
"Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak Kudüs'ün, çok dinli, dilli, kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız."
Açıklamanın ardından ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan grup, "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirdi.
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