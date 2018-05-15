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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

KKTC'de bir grup, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliam protesto edildi.

Sarayönü Meydanı'nda toplanan Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) üyeleri, ellerinde "Kudüs İslam'ın başkentidir", "Katil İsrail Filistin'den defol" pankartları taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

ESKAD Üniversiteler Başkanı Hüseyin Emre Erdem, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin'de bir önceki saldırı ve vahşetlerinin kanı dahi kurumadan yeni katliamlara başlayarak, 60'dan fazla kişinin şehadetine, 3 bine yakın kişinin de yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Erdem, peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulacağına ve "terör örgütü İsrail'in" Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inandıklarını belirtti.

Eylem, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için edilen duanın ardından sona erdi.

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