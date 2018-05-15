İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

DAKAR (AA) - Senegal, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerin 61'ini şehit edip, 2 bin 770'ten fazlasını yaralamasına tepki gösterdi.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, İslami İşbirliği Teşkilatı Bilgi ve Kültürel İşler Daimi Komisyonunun başkent Dakar'daki ilk oturumunda yaptığı açıklamada, Filistin ve Myanmar'da zulüm gören Müslümanların durumuna dikkati çekti.
İslam dünyasını ve Birleşmiş Milletleri bu insani trajediyi sonlandırmaya çağıran Sall, "Filistin'deki kardeşlerimizin, BM kararları uyarınca başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet ile meşru haklarına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." dedi.
"Ümmetin bir üyesi savaştayken, insanlar ölürken, aileler yok olurken ümmettin diğerlerinin huzur içinde olamayacağını" vurgulayan Sall, "Halkımızın aynı topluluğa ait olma duygusunu güçlendiren kardeşlik, birlik ve barışçıl şekilde bir arada yaşama ideallerini hep birlikte yeniden diriltmeliyiz." diye konuştu.
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