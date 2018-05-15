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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliam, Bursa'da protesto edildi

Bursa'da EDEB Platformu üyeleri, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan, ABD ve İsrail'e tepki gösteren grup adına konuşan Yasin Kuruçay, İsrail'in sadece Filistin topraklarını değil tüm Ortadoğu ve İslam coğrafyası için tehdit oluşturduğunu söyledi.

İsrail'in İslam coğrafyasında fitne ve bozgunculuğun merkezi olduğunu belirterek, ''İsrail'in amacı, Nil ile Fırat arasında 'vadedilmiş topraklar' üzerinde Büyük İsrail Devleti'ni kurarak dünya egemenliğini ele geçirmektir. Türkiye'nin güneydoğu toprakları vadedilmiş toprakların içerisindedir. Dolayısıyla İsrail yayılmacılığı ülke için de bir tehdittir.'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından platform üyelerince İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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Bursa İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

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