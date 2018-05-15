İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Aksaray’da, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olayları protesto edildi.
15 Temmuz Meydanı'nda toplanan grup, şehitler için dua etti.
Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan, ABD ve İsrail'e tepki gösteren grup adına konuşan Aksaray Sivil Topluk Kuruluşları Platformu Başkanı Eyup Dağdaş, 70 yıldan beri siyonist İsrail’in, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini belirtti.
Dağdaş, 14 Mayıs'tan beri Filistinlere yağdırılan bombaların şiddetinin her geçen dakika arttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Filistin mücadelemizde binlerce kardeşimiz şehit oldu ama Müslümanlar mücadeleden asla vazgeçmedi. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ifade ettiği üzere, Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bölgedeki gayrı meşru devletin sözde başkentini tanımıyoruz. Kudüs Filistin'in başkentidir."
Gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Katil Amerika, katil İsrail" sloganları attı.
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