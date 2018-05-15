İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

HAKKARİ(AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Hakkari ve Muş'ta protesto edildi. Hakkari Barosunca adliye binası önünde düzenlenen protestoda konuşan Baro Başkanı Zeydin Kaya, Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir şehir olduğunu söyledi. İlk kıble olan Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'te bulunduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "İşgalci İsrail, kurulduğu günden bugüne kadar pervasız bir şekilde Filistin halkının toprağını işgal etmekte ve Kudüs'e haksız bir şekilde saldırılar düzenlemektedir. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasından cesaret alan İsrail dün yaptığından daha fazla işgaline devam ederek, vahşetlerine bir vahşet daha ekleyerek Kudüs halkına, sivillere, çocuklara, masum insanlara bombalar yağdırarak 59 Filistinli kardeşlerimizi şehit etti. Bizler buradan tekrar haykırıyoruz. Kudüs biz Müslümanlar için vazgeçilmez bir şehirdir. İsrail'in vahşetini reddediyor ve dün yaşanan vahşeti en yüksek perdeden lanetliyoruz."

Ardından AK Parti İl Başkanlığınca da adliye bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ABD'nin bu kararını kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. ABD'nin bu girişimiyle Birleşmiş Milletler ve kararları ile uluslararası hukuku hiçe saydığını gösterdiğine dikkati çeken Gür, "BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından gruptakiler tekbir getirerek, İsrail'i kınadı. - Yüksekova Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından, parti binası önünde basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İlçe Kadın Kolları Sekreteri Kübra İlan, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in şiddet eylemlerini kınadıklarını belirtti. İlan, "Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik." dedi.

- Şemdinli Şemdinli ilçesinde AK Parti Teşkilatınca parti binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı okuyan AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, İsrail'in Kudüs'ü kana bulamasını ve uluslararası hukuku çiğnemesini lanetleyerek, "İsrail'e böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir." diye konuştu. - Çukurca Çukurca ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde basın açıklamasını okuyan AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kabul etmenin mümkün olmadığını, ABD'nin bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri ve kararlarını, uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Derin, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir."