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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

Pakistan'da meclisin ardından hükümet de İsrail'i kınayan bir mesaj yayımladı

Pakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Pakistan Ulusal Meclisi'nin ardından hükümet de İsrail'i kınayan bir açıklama yaptı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Masum ve silahsız Filistinli sivil protestoculara merhametsizce ateş açan işgalcileri şiddetle kınıyoruz. Yaşanan protestolar, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonucunda meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kamuoyuna çocuk, kadın ve yaşlıların ölümüne sebep olan güç kullanımını soruşturma çağrısında bulunan Pakistan hükümeti, başkenti Kudüs olan ve uluslararası camiada 1967 öncesi sınırlarıyla kabul görmüş bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısını da yineledi.

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Filistin Pakistan "ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasına tepkiler" İslamabad Pakistan hükümeti

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