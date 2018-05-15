İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Pakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Pakistan Ulusal Meclisi'nin ardından hükümet de İsrail'i kınayan bir açıklama yaptı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Masum ve silahsız Filistinli sivil protestoculara merhametsizce ateş açan işgalcileri şiddetle kınıyoruz. Yaşanan protestolar, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonucunda meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kamuoyuna çocuk, kadın ve yaşlıların ölümüne sebep olan güç kullanımını soruşturma çağrısında bulunan Pakistan hükümeti, başkenti Kudüs olan ve uluslararası camiada 1967 öncesi sınırlarıyla kabul görmüş bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısını da yineledi.