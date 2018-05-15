İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

TUNUS (AA) - Tunus'un farklı bölgelerinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki göstermek ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto için sokaklara döküldü.

Başkentteki ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen gösteriye, Tunuslu gazeteci, sanatçı, farklı partilerden milletvekilleri, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Gösteriye katılanlar, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Kudüs, Filistin'in başkentidir", "Dönüş hakkından geri dönmek yok", "Tunus'tan İsrail'e normalleşme yok, Filistin toprağından taviz yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Tunus Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Dabbar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap rejimlerinin ve Avrupalı ülkelerin Gazze'de işlenen katliama karşı suskunluklarından dolayı şaşkın olduklarını belirtti.

Tunus Halkçı Cephe milletvekili Mübareke Brahimi ise göstericilerin ABD büyükelçiliği yakınlarında toplanmasının nedeninin Tunusluların Washington'ın Filistin politikasını kabul etmediğini ifade etmek olduğunu söyledi.