İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

TUNUS (AA) - Tunus'un farklı bölgelerinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki göstermek ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto için sokaklara döküldü.
Başkentteki ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen gösteriye, Tunuslu gazeteci, sanatçı, farklı partilerden milletvekilleri, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
Gösteriye katılanlar, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Kudüs, Filistin'in başkentidir", "Dönüş hakkından geri dönmek yok", "Tunus'tan İsrail'e normalleşme yok, Filistin toprağından taviz yok" yazılı pankartlar taşıdı.
Tunus Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Dabbar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap rejimlerinin ve Avrupalı ülkelerin Gazze'de işlenen katliama karşı suskunluklarından dolayı şaşkın olduklarını belirtti.
Tunus Halkçı Cephe milletvekili Mübareke Brahimi ise göstericilerin ABD büyükelçiliği yakınlarında toplanmasının nedeninin Tunusluların Washington'ın Filistin politikasını kabul etmediğini ifade etmek olduğunu söyledi.
- Başkentte Mescid-i Aksa maketi
Öte yandan, başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'ne Mescid-i Aksa maketi kuruldu.
Başkentte yürüyen çok sayıda Tunuslu maketin önüne gelerek fotoğraf çektirirken, meydanda Filistin marşları çalındı.
Tunus'un Sfaks kentinde uğradığı suikast sonucu ölen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed ez-Zevvari'nin fotoğrafları ve Filistin bayrakları cadde kenarındaki gösteri alanına asıldı.
Cadde üzerindeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan Tunuslular da İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etti.
Filistin bayrağı ve Filistin'in sembolü olan geleneksel atkısı kefiyeyi takan Tunuslular, İsrail işgali aleyhinde slogan atarak, Fransızca, Arapça ve İngilizce "Filistin'i kaybetmeyin" yazılı pankart açtı.
- Şehit sayısı 62'ye yükseldi
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısı 62'ye yükseldi.
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