İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

"Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek BM gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulunun ve İslam İş Birliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir."

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından cami önünde bir araya gelen, aralarında AK Parti İl Teşkilatı, Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu 57 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, "Kudüs ümmetindir, Kudüs'e sahip çık", "Kudüs'e selam, direnişe devam" yazılı pankartlar açtı.

Filistinlilerin onurlu davalarını savunurken İsrail tarafından şehit edilişlerini içleri kan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Eri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve BM'yi zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."

Türkiye'nin bu hukuksuzluğa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine ve Müslümanlar olarak Kudüs'ün korunmasının tarihin yüklediği mukaddes bir sorumluluk olduğuna işaret eden Eri, "Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir." diye konuştu.

İsrail'in tavrına sessiz kalınmayacağını belirten Eri, Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.