HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:06 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almasını kınadı

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih, İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almasını kınadı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Salih, ülkedeki ABD Büyükelçisi Matthew Toler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Salih görüşmede, Yemen'in, "ABD'nin büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşımasını", "Filistin'de gerginliği tırmandırmasını" ve barışı engellemeye yönelik olumsuz girişimler içinde savunmasız sivillerin hedef alınmasını kınadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu pazartesi gününden bu yana 62 kişi şehit edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Yemen

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.