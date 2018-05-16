İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih, İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almasını kınadı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Salih, ülkedeki ABD Büyükelçisi Matthew Toler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Salih görüşmede, Yemen'in, "ABD'nin büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşımasını", "Filistin'de gerginliği tırmandırmasını" ve barışı engellemeye yönelik olumsuz girişimler içinde savunmasız sivillerin hedef alınmasını kınadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu pazartesi gününden bu yana 62 kişi şehit edildi.