İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Ramazan kelimesinin yüreklerin yanması anlamına geldiğini ifade eden Şenocak, "Bir ramazan Arakan, bir ramazan Bosna, bir ramazan Çeçenistan, bir ramazan Suriye, bir ramazan Mısır ancak Gazze, Batı Şeria ve Kudüs için her ramazan yüreğimiz yanıyor. Filistin diye bir derdi veya davası olmayan bir Müslüman imanını gözden geçirsin. Filistin’de şehit olan iki ayağı kopmuş bulunan Ebu Salah'ı, kahrolası zalimlerin 8 aylık Leyla'yı zehir gazıyla şehit etmelerinden dolayı bugün buradayız ve haykırıyoruz; siz bu ümmetin şerefisiniz. Yalnız değilsiniz. Biz sizinle beraberiz." diye konuştu.

Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti.

Şenocak, Kudüs’ün, Müslümanların ilk kıblesi ve namusu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kudüs bizim şerefimiz ve haysiyetimizdir. O şehit olanlara diyoruz ki ne mutlu size Rabbinize kavuştunuz. Ne mutlu size canınız imanınıza şahit oldu. Rabbim hepimize nasip etsin. Ramazan boyunca yüreğimiz yana yana her iftar, teravih ve sahurda Filistinli şehitlerin canını verdiği dava için dualarımızla yanlarındayız ve yardımlarımızla yanlarında olmak zorundayız. Ümit ediyoruz ki bu yaşadıklarımız birliğimize ve zaferimize vesile olsun. Umuyoruz bu ümmetin aklı başına gelir ve artık bundan sonra bu zulümler, katliamlar ve siyonizmin yaptıkları son bulur. Burada toplanan Müslümanların hassasiyeti ve gayreti bunu bitirecektir. Zalimler yok olacaktır inşallah. Bilinç oluşturmak ve dünyaya Filistin yalnız değildir mesajını vermek için bir araya geliyoruz."

Açıklamanın ardından Filistin'de ve Türkiye'de şehit olanlar için dua edildi. Daha sonra Kudüs'teki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Grup, gıyabi cenaze namazının ardından dağıldı.