İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti.
Mihraplı Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından avluda toplanan Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.
BİHMED Eğitim Komisyonu Başkanı Necmettin Şenocak, grup adına yaptığı açıklamada, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Ramazan kelimesinin yüreklerin yanması anlamına geldiğini ifade eden Şenocak, "Bir ramazan Arakan, bir ramazan Bosna, bir ramazan Çeçenistan, bir ramazan Suriye, bir ramazan Mısır ancak Gazze, Batı Şeria ve Kudüs için her ramazan yüreğimiz yanıyor. Filistin diye bir derdi veya davası olmayan bir Müslüman imanını gözden geçirsin. Filistin’de şehit olan iki ayağı kopmuş bulunan Ebu Salah'ı, kahrolası zalimlerin 8 aylık Leyla'yı zehir gazıyla şehit etmelerinden dolayı bugün buradayız ve haykırıyoruz; siz bu ümmetin şerefisiniz. Yalnız değilsiniz. Biz sizinle beraberiz." diye konuştu.
Şenocak, Kudüs’ün, Müslümanların ilk kıblesi ve namusu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kudüs bizim şerefimiz ve haysiyetimizdir. O şehit olanlara diyoruz ki ne mutlu size Rabbinize kavuştunuz. Ne mutlu size canınız imanınıza şahit oldu. Rabbim hepimize nasip etsin. Ramazan boyunca yüreğimiz yana yana her iftar, teravih ve sahurda Filistinli şehitlerin canını verdiği dava için dualarımızla yanlarındayız ve yardımlarımızla yanlarında olmak zorundayız. Ümit ediyoruz ki bu yaşadıklarımız birliğimize ve zaferimize vesile olsun. Umuyoruz bu ümmetin aklı başına gelir ve artık bundan sonra bu zulümler, katliamlar ve siyonizmin yaptıkları son bulur. Burada toplanan Müslümanların hassasiyeti ve gayreti bunu bitirecektir. Zalimler yok olacaktır inşallah. Bilinç oluşturmak ve dünyaya Filistin yalnız değildir mesajını vermek için bir araya geliyoruz."
Açıklamanın ardından Filistin'de ve Türkiye'de şehit olanlar için dua edildi. Daha sonra Kudüs'teki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Grup, gıyabi cenaze namazının ardından dağıldı.
- "Filistin 1948 yılından beri adım adım işgal altına alınmıştır"
Emirsultan Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası meydanda toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği üyeleri de sloganlar atarak saldırıları protesto etti.
Burada grup adına açıklamalarda bulunan Murat Atlı, Filistin'in 1948 yılından itibaren adım adım işgal edildiğini hatırlattı.
Gönül coğrafyasındaki Müslümanlara ölümler yağdırılırken kutsalların da çiğnenip topraklara el uzatıldığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:
"Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump, ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalci siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Kudüs'ü siyonistlerin başkenti olarak ilan etme cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz."
Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.
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