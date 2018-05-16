İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Seyhan Belediyesi çalışanları, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı.

Çalışanlar, belediye binası önünde bir araya gelerek, büyük Filistin bayrağı açtı, "Kahrolsun İsrail" ve "Filistin halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlar attı.

Burada konuşma yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, herkesin ramazanının mübarek olması temennisinde bulundu.

Karalar, nerede zulüm, zalimlik ve baskı varsa kendilerinin, onların yanında olduğunu ifade ederek, "Filistin halkı uzun yıllardır büyük bir acı ve baskı içerisinde. Filistin halkı ülkelerini, yurtlarını, vatanlarını istiyor. Kim istemez ki? Bundan daha masumane, daha haklı bir talep var mı?" diye konuştu.

Kudüs'ün, Müslümanlar için Mekke'den sonra en kutsal kent olduğunu vurgulayan Karalar, şöyle devam etti:

"Kudüs gibi bir kutsal kenti talep eden insanlara hunharca saldırmak insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. 14 Mayıs'ta, dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanmıştır. Bu vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. ABD'nin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak onlarca Filistinli hunharca katledilmiştir. Ölüm sayısı sürekli artıyor. Unutulmamalıdır ki Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs'te, ABD ve İsrail ortaklığında işlenen bu insanlık suçunu lanetliyor ve kınıyoruz."

Filistin halkının özgürülük duruşundan taviz vermediğinin altını çizen Karalar, "Seyhan Belediyesi çalışanları olarak Filistin halkının onur mücadelesinin arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İsrail'in vahşi ve insanlık dışı saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazi olanlara acil şifalar diliyoruz. ABD ve İsrail'i de tüm insanlık adına şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

