İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterildi.
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma gerektiğini söyledi.
Filistin'de katliam yapıldığını vurgulayan Erbilgin, "Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur." dedi.
Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğuna işaret eden Erbilgin, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur." diye konuştu.
CHP'nin her dönem Filistin halkının yanında olduğunu belirten Erbilgin, "Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm insanlık suçudur." ifadesini kullandı.
- Çorum
Çorum'da CHP İl Başkanlığınca Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan partililer, "ABD elini Ortadoğu'dan çek", "Savaşa, işgale, katliamlara seyirci kalma", "Savaşa ve işgale dur de" yazılı dövizler taşıyıp slogan atarak, Filistin'deki saldırılar nedeniyle ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.
CHP İl Başkanı Hayati Serbes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu söyledi.
Yaşanan dramın en önemli sebebinin başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumu olduğunu vurgulayan Serbes, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor." diye konuştu.
Serbes, İsrail'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ABD ve İsrail’i kınadı, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet diledi.
- Çankırı
Çankırı Kamu-Sen İl Başkanı İsmail Ayhan da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıllardır yaptığı gibi yine terör estirdiğini, işgalci, sömürgeci tutumuyla bir kez daha Ortadoğu'da gözyaşının mimarı olduğuna işaret etti.
ABD’nin ve sözde demokratik devletlerin desteğini alarak Filistinlilere büyük acılar yaşatan, insanlık dışı muameleler yapan İsrail hükümetini şiddetle telin eden Ayhan, şunları kaydetti:
"Yaşananları gördükçe insanlığımızdan utanıyoruz. ABD Başkanı'nın tehdit kokan küstah sözleri, Müslümanların bu coğrafyayı çepeçevre saran belalardan kurtulmasının ne denli zor olacağının en net göstergesidir. Bu katliamın fitilini ateşleyen ABD'yi de kınıyoruz. Bilindiği gibi Doğu Kudüs 1967 yılından bugüne İsrail’in işgali altındadır. Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan ederek, Filistin Devleti'ni yok sayan, uluslararası hukuku alaşağı ederek kukla devlet oluşturmak için yıllardır çaba sarf eden ABD'yi kararından geri dönmeye çağırıyoruz."
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