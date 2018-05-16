İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğuna işaret eden Erbilgin, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur." diye konuştu.

Filistin'de katliam yapıldığını vurgulayan Erbilgin, "Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur." dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma gerektiğini söyledi.

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterildi.

CHP'nin her dönem Filistin halkının yanında olduğunu belirten Erbilgin, "Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

- Çorum

Çorum'da CHP İl Başkanlığınca Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan partililer, "ABD elini Ortadoğu'dan çek", "Savaşa, işgale, katliamlara seyirci kalma", "Savaşa ve işgale dur de" yazılı dövizler taşıyıp slogan atarak, Filistin'deki saldırılar nedeniyle ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Hayati Serbes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu söyledi.

Yaşanan dramın en önemli sebebinin başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumu olduğunu vurgulayan Serbes, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor." diye konuştu.

Serbes, İsrail'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ABD ve İsrail’i kınadı, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet diledi.