HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterildi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma gerektiğini söyledi.

Filistin'de katliam yapıldığını vurgulayan Erbilgin, "Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur." dedi.

Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğuna işaret eden Erbilgin, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur." diye konuştu.

CHP'nin her dönem Filistin halkının yanında olduğunu belirten Erbilgin, "Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

- Çorum

Çorum'da CHP İl Başkanlığınca Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan partililer, "ABD elini Ortadoğu'dan çek", "Savaşa, işgale, katliamlara seyirci kalma", "Savaşa ve işgale dur de" yazılı dövizler taşıyıp slogan atarak, Filistin'deki saldırılar nedeniyle ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Hayati Serbes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu söyledi.

Yaşanan dramın en önemli sebebinin başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumu olduğunu vurgulayan Serbes, "İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor." diye konuştu.

Serbes, İsrail'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi gerektiğinin altını çizerek, ABD ve İsrail’i kınadı, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet diledi.

- Çankırı

Çankırı Kamu-Sen İl Başkanı İsmail Ayhan da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıllardır yaptığı gibi yine terör estirdiğini, işgalci, sömürgeci tutumuyla bir kez daha Ortadoğu'da gözyaşının mimarı olduğuna işaret etti.

ABD’nin ve sözde demokratik devletlerin desteğini alarak Filistinlilere büyük acılar yaşatan, insanlık dışı muameleler yapan İsrail hükümetini şiddetle telin eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Yaşananları gördükçe insanlığımızdan utanıyoruz. ABD Başkanı'nın tehdit kokan küstah sözleri, Müslümanların bu coğrafyayı çepeçevre saran belalardan kurtulmasının ne denli zor olacağının en net göstergesidir. Bu katliamın fitilini ateşleyen ABD'yi de kınıyoruz. Bilindiği gibi Doğu Kudüs 1967 yılından bugüne İsrail’in işgali altındadır. Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan ederek, Filistin Devleti'ni yok sayan, uluslararası hukuku alaşağı ederek kukla devlet oluşturmak için yıllardır çaba sarf eden ABD'yi kararından geri dönmeye çağırıyoruz."

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
ek bilgi ve fotoğraflarla// Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiek bilgi ve fotoğraflarla// Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralıKöprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Çorum Filistin israil KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.