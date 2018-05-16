İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

MALATYA/GAZİANTEP (AA) - İnönü Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı.
İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma kararına direnerek, meşru ve hukuki gösteri haklarını kullanan masum Filistin halkına karşı İsrail tarafından katliam gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
ABD'nin aldığı bu kararla, uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve kaosa davetiye çıkardığı, terör devleti İsrail'i katliama teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Bu meşum kararın Nekbe/Felaket Günü'nün 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir. Bütün dünyanın gözü önünde insan haklarına ve uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde gerçekleştirilen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Masum Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından sürekli ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın gür bir sesle ve topyekun biçimde "dur" demesinin insanlık vicdanının bir gereği olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü uygulamışlardır. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu katliama sebep olan İsrail ve ABD yetkilileri aleyhine derhal soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz.
Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizle hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail'in uyguladığı zulüm karşısında tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz."
- GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan ettiğini anımsatarak, bu durumun 1948’den itibaren bölgede yaşanan olumsuz tablonun daha da vahim hale gelmesine yol açtığını kaydetti.
ABD yönetiminin İsrail ile birlikte sergilediği bu tutumun, bölgede inşa edilmeye çalışılan kalıcı barışa ulaşma yolunda büyük bir engel oluşturduğuna dikkati çeken Gür, şöyle devam etti:
"Nitekim bugün gelinen süreçte Filistin halkı, toprakları üzerinde uygulanan ve uluslararası kamuoyunun vicdanını yaralayan bir girişim olan ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in bu topraklarda izlediği gayri meşru yayılmacı politikasını protesto etmek amacıyla sivil eylemler düzenlemektedir. İsrail sınırında Gazzeli sivil halkın düzenlediği bu eylemlere, İsrail yönetimi tarafından verilen orantısız tepki, büyük bir katliamın oluşmasına sebep olmuştur. Halen devam eden bu insanlık dışı uygulamalar, bölgede tesis edilmeye çalışılan huzur ve barış ortamını terörize ederek istikrarı imkansız hale getirmektedir.
Gaziantep Üniversitesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi belirtir, dünya kamuoyu, uluslararası hukuk ve BM kararlarını hiçe sayan İsrail ve ABD’nin bu sorumsuz uygulamalarını ve katliamı şiddetle kınadığımızı kamuoyu ile paylaşırız."
Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı
Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!
Güneşin erittiği kadın organlarını bir bir kaybediyor
İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Güldüren Ramazan capsleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum