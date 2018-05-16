İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

MALATYA/GAZİANTEP (AA) - İnönü Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı. İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma kararına direnerek, meşru ve hukuki gösteri haklarını kullanan masum Filistin halkına karşı İsrail tarafından katliam gerçekleştirildiği hatırlatıldı. ABD'nin aldığı bu kararla, uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve kaosa davetiye çıkardığı, terör devleti İsrail'i katliama teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Bu meşum kararın Nekbe/Felaket Günü'nün 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir. Bütün dünyanın gözü önünde insan haklarına ve uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde gerçekleştirilen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Masum Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından sürekli ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın gür bir sesle ve topyekun biçimde "dur" demesinin insanlık vicdanının bir gereği olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü uygulamışlardır. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu katliama sebep olan İsrail ve ABD yetkilileri aleyhine derhal soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz.

Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizle hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail'in uyguladığı zulüm karşısında tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz." - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan ettiğini anımsatarak, bu durumun 1948’den itibaren bölgede yaşanan olumsuz tablonun daha da vahim hale gelmesine yol açtığını kaydetti.