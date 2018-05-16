İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş ile Nakliyat-İş Sendikası, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etti.

İstinye'de bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen grup üyeleri, çeşitli sloganlar atarak, ellerinde dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Nekbe'nin 70'inci yılında ABD'nin bölge halkları arasında daha fazla düşmanlık yaratmak için büyükelçiliği Kudüs'e taşıdığını söyledi.

Bu olayı protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri tarafından ateş açıldığını hatırlatan Serdaroğlu, ''Bu saldırılarda 60 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu olay tam anlamıyla bir katliamdır. Filistinlilere karşı plastik mermi yerine gerçek mermi kullanılmıştır.'' diye konuştu.

Serdaroğlu, yaşanan olayların sorumlularının ABD ve İsrail olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''İsrail'in işgalini tanımak anlamına gelen ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu katliamı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, 1967 yılından bu yana izlediği politikaların en büyük destekçisi olan ABD, aynı zamanda bu yolla Ortadoğu'daki kirli amaçlarına ulaşmak istemektedir. ABD'nin büyükelçiliğini 3 büyük din içinde kutsal olarak kabul edilen Kudüs'e taşıma kararı ile yeni bir savaş kışkırtıcılığı tetiklenmiştir. Sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın vicdanını kanatan böyle bir kararı kabul etmek mümkün değil. Bizler işçi sınıfı olarak, bir kez daha dünyanın dört bir yanında, Siyonist işgale ve onun emperyalist destekçilerine karşı direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Onların mücadelesinde yanlarında omuz omuza durduğumuzu belirtiyoruz.''

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

