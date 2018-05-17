İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı Zeytinburnu'nda protesto edildi.
Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri, "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankartlar açarak, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Buradan yürüyüşe başlayan gruptakiler, 58. Bulvar'dan Depo Meydanı'na kadar yürüdü.
Eğitim Bir-Sen Zeytinburnu İlçe Temsilcisi Ahmet Coşkun, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Filistin'in insanlık tarihinin en çok zulme uğramış coğrafyası olduğunu belirterek, Kudüs'ün yeni işgal, saldırı ve katliamlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin ya da sadece Arapların değil, tüm ümmetin ve insanlığın meselesi olduğunu aktaran Coşkun, "ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve topraklarının işgalini protesto eden Filistinlilere en-Nekbe gününde yapılan saldırılar sonucunda onlarca Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştır. Bu hunharca saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Yapılan saldırı ve katliamların devam edeceği görülüyor." ifadelerini kullandı.
Coşkun, ABD'nin küresel teröre hamilik yaptığını kaydederek, yaşanan bu insanlık dışı duruma karşı daha ciddi adımların atılması gerektiğini bildirdi.
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum