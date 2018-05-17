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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri , ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına tepki için yürüyüş yaptı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı Zeytinburnu'nda protesto edildi.

Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyeleri, "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankartlar açarak, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Buradan yürüyüşe başlayan gruptakiler, 58. Bulvar'dan Depo Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim Bir-Sen Zeytinburnu İlçe Temsilcisi Ahmet Coşkun, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Filistin'in insanlık tarihinin en çok zulme uğramış coğrafyası olduğunu belirterek, Kudüs'ün yeni işgal, saldırı ve katliamlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin ya da sadece Arapların değil, tüm ümmetin ve insanlığın meselesi olduğunu aktaran Coşkun, "ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve topraklarının işgalini protesto eden Filistinlilere en-Nekbe gününde yapılan saldırılar sonucunda onlarca Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştır. Bu hunharca saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Yapılan saldırı ve katliamların devam edeceği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Coşkun, ABD'nin küresel teröre hamilik yaptığını kaydederek, yaşanan bu insanlık dışı duruma karşı daha ciddi adımların atılması gerektiğini bildirdi.

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Eğitim Bir-Sen Zeytinburnu İlçe Temsilcisi Ahmet Çoşkun İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler Zeytinburnu Kardeşlik Platformu

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