İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

MANİSA (AA) - Manisa'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

Hatuniye Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından AK Parti İl Teşkilatı, Şehzadeler Belediyesi, Memur-Sen, Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), Ensar Vakfı, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyetinin de aralarında bulunduğu 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, caminin önünde bir araya gelerek "Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür", "Kudüs ayakta olana dek ayaktayız" yazılı pankartlar açtı.

Cami önünden sloganlar eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.

Meydanda grup adına açıklama yapan MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını tepkilere rağmen uygulamasının, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük bir infiale neden olduğunu söyledi.

Gazze'de barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldıran İsrail'i tüm insanlık adına şiddetle kınadıklarını belirten Öner, "Devasa bir hapishaneye dönüştürülmesine karşın Filistin direniyor. Kurşuna da işkenceye de hapse de direniyor. Bu iman oldukça Filistin düşmez, Kudüs ateşi sönmez, Aksa sevdası bitmez." dedi.

İslam dünyasının bütün Filistin topraklarına ve Kudüs'e siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlaması gerektiğini vurgulayan Öner, Müslüman ülkelerin tamamının, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Diyanet-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Murat Ergene tarafından Filistin ve tüm İslam coğrafyası için dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

