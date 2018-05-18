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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'deki katliamı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da düzenlenen etkinliklerle kınandı - ATB Başkanı Mahmut Fırat: - "Daha fazla can kaybı yaşanmaması adına İsrail'in vicdanını yoklamasını ve bu katliama son vermesini bekliyoruz" - ATSO Başkanı Mustafa Uslu: - "Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliamı gerçekleştirmesi, kabul edilir bir durum değildir"

Şanlıurfa'da, vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı.

Cuma namazı sonrası Türkiye Kardeşlik Birliği tarafından organize edilen programda merkez Eyyübiye ilçesindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Numan Kadiroğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Nakbe'nin yıl dönümüne denk getirmesinin İslam dünyasına bir gözdağı olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Kadiroğlu, tüm Müslümanların buna "dur" demesi gerektiğini kaydetti.

Sık sık tekbir getirip, İsrail ve ABD aleyhine slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan AK Parti Ceylanpınar İlçe Teşkilatı da Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Zahiriye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte "Kudüs Filistin'in başkentidir, başkenti olarak kalacaktır" pankartı açıldı.

AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in bir terör örgütü olduğunu belirterek katliamlara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

- Adıyaman Adıyaman'da meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı kınadı.

Adıyaman Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mahmut Fırat, yaptığı açıklamada, Kudüs katliamını kınadıklarını belirtti.

İsrail terörüne karşılık verirken yaşamını yitiren Gazzeli ve Filistinli şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

"Şu mübarek ramazan ayının başlangıcında İsrail'in ve ABD yönetiminin bu savaşçı tavrını kınıyorum. Atılan bu adımlarında hatalı olduklarının farkına varmalı ve bir an önce bu duruma son vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Filistinlilerin barışçıl protesto haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Daha fazla can kaybı yaşanmaması adına İsrail'in vicdanını yoklamasını ve bu katliama son vermesini bekliyoruz."

Adıyaman Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu ise ABD uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve tarihi gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla Filistin'de kaosa davetiye çıkardığını söyledi.

Vicdan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü yok sayılarak gerçekleştirilen katliamı nefretle kınadıklarını belirten Uslu, "Bu olayı gerçekleştiren faillerini ve işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliamı gerçekleştirmesi, kabul edilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak İnsan hakları ve Uluslararası hukukun gereğini yapmak üzere Birleşmiş Milletler ve Lahey Adalet Divanı'nı göreve davet etiklerini dile getiren Uslu, yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, mazlum Filistin halkına da başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şanlıurfa tepki

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