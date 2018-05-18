İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in bir terör örgütü olduğunu belirterek katliamlara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Kadiroğlu, tüm Müslümanların buna "dur" demesi gerektiğini kaydetti.

"Şu mübarek ramazan ayının başlangıcında İsrail'in ve ABD yönetiminin bu savaşçı tavrını kınıyorum. Atılan bu adımlarında hatalı olduklarının farkına varmalı ve bir an önce bu duruma son vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Filistinlilerin barışçıl protesto haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Daha fazla can kaybı yaşanmaması adına İsrail'in vicdanını yoklamasını ve bu katliama son vermesini bekliyoruz."

İsrail terörüne karşılık verirken yaşamını yitiren Gazzeli ve Filistinli şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

- Adıyaman Adıyaman'da meslek odalarının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı kınadı.

Vicdan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü yok sayılarak gerçekleştirilen katliamı nefretle kınadıklarını belirten Uslu, "Bu olayı gerçekleştiren faillerini ve işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliamı gerçekleştirmesi, kabul edilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak İnsan hakları ve Uluslararası hukukun gereğini yapmak üzere Birleşmiş Milletler ve Lahey Adalet Divanı'nı göreve davet etiklerini dile getiren Uslu, yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, mazlum Filistin halkına da başsağlığı diledi.

