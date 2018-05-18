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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

Avusturya'da bir grup, Gazze sınırında İsrail askerlerince yapılan katliamı protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişine tepki gösterdi.

Avusturya Filistinli Gençlik Derneği, Avusturya Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi ile Dar al Janub derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Viyana Devlet Opera binasının önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı. Grup daha sonra Dışişleri Bakanlığına doğru yürüdü.

Yürüyüşü organize eden sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Michael Pröbsting, pazartesi günü Gazze sınırında 62 kişinin İsrail ordusu tarafından katledildiğini hatırlatarak, "Onlar Filistin halkının özgürlüğü için canlarını feda eden kahramlardır. Biz bir şeyi çok açık şekilde söylemeliyiz; İsrail bir terör devletidir." dedi.

Prombsting, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde insanları acımasızca katlettiğini ifade ederek, Filistin'den sürgün edilmiş insanların evlerine dönmesi, bölgedeki imkanların herkes için eşit şekilde paylaştırılması ve zulmün sona ermesi için İsrail'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya-Arap İlişkileri Derneği Genel Sekreteri Fritz Edlinger de İsrail'in, Gazze sınırında bilinçli bir şekilde katliam gerçekleştirdiğini ancak Avrupa ve Avusturya basınında şaşırtıcı bir şekilde aksi yönde haberler yapıldığını hatırlattı.

Edlinger, "Batı medyasında katiller kurban, kurbanlar, mazlumlar fail gibi gösteriliyor. Bu kabul edilemez. Ne yazık ki son yüzyıldır Filistin'de yapılmak istenen budur." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın İsrail'in katliamlarına karşı sessizliğine tepki gösteren Edlinger, "Şu an dışişleri bakanlığı ve başbakanlık binalarının arasında bulunuyoruz. Bu iki kurumdan bir aydan fazla süredir yaşanan olaylara ilişkin bir kınama, tepki ya da itidal çağrısı dudunuz mu? Hayır. İsrail ordusu katliam yapıyor ancak kimse sesini çıkartmıyor. Biz buradan sesleniyoruz İsrail bir katil devlettir ve Filistinlilerin haklarını gasbediyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteride polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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