İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

HÜDA PAR, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişini ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde kınadı.

Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan bir grup HÜDA PAR üyesi, ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

Burada, "Kahrolsun İsrail" ve "Filistin yalnız değildir" gibi çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra yere serdikleri seccadeler üzerinde teravih namazını kıldı.

Gösteri sırasında polis ekiplerinin konsolosluk civarında güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

