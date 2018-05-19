İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde vatandaşlar, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişini protesto etti.

Teravih namazı sonrası AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen programda, Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirip, İsrail aleyhinde slogan atarak bir süre yürüdü.

Kuran-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte Gazze'de şehit olan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ağ, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yanında olduklarını haykırmak ve bu zulme sessiz kalmadıklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Kudüs'ün Müslümanların yurdu olduğuna dikkati çeken Ağ, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki toprakların gerçek sahibi Filistin halkına karşı hukuksuz uygulamalarında sınır tanımayan işgalci İsrail, aynı zamanda tüm İslam alemince kutsal ve mübarek kabul edilen Mescid i Aksa'nın da hürmetine saygısızlık etmekte beis görmemektedir. Son olarak ABD yönetimince ilan edilen büyükelçiliğinin taşınması maalesef BM kararına rağmen uluslararası mekanizma ve kararları yok sayarak bugün gerçekleştirilmekte. Bu durum Kudüs’ün işgalini resmileştirmeye yönelik ve faşist İsrail yönetiminin azgınlığını artırmaya sebep bir karardır. Kudüs'ün işgalden kurtulması ile tekrar bir İslam beldesi olması amacı ile tüm benliğimizle mücadele edecek, bu manada mücadele eden kardeşlerimizin her daim yanında yer alacağız."

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar açıklamanın ardından dağıldı.

