İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

Erzurum'da toplanan sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.
Narmanlı Camisi'nin avlusunda, Erzurum Sivil Toplum Platformu çatısı altında bir araya gelen çok sayıda STK üyesi, "Diren Gazze Erzurum Ayakta" yazılı pankart açıp, "Kahrolsun İsrail", "Siyonist Amerika" sloganları atarak yürüyüşe geçti.
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar gelen gruptakiler, burada hazırlanan platformun önünde toplandı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından gruptakiler adına konuşan Mustafa Karataş, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek ve Gazze'de 62 vatandaşı şehit edilen Filistin'e destek vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.
Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatan Karataş, "Yapılan bu zulme susan dil, imanlı kalbe tercüman olamaz. Kudüs, Allah'ın ayetlerinden ve peygamberimizden izler taşımaktadır. Bu izlerin, siyonistlerin eli kanlı katillerince kirletilmesine sessiz kalmayacağız." dedi.
Karataş, İsrail'in kadın, genç, çocuk ayırmadan Filistinlileri katlettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hedefleri, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü ele geçirerek sözde vadedilmiş topraklar büyük İsrail'i kurmak. Bu kirli ve zalim oyunda Amerika'nın da desteğini alarak 62 kardeşimizi şehit edip 2 bin 800'e yakın kardeşimizi de yaraladılar. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim tarihi, bağımsız Filistin'in başkentidir ve Filistin asla yalnız değildir. Türkiye her zaman mazlumun yanında olmaya, hakkın, adaletin, vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın şehitler için okuduğu duanın ardından grup dağıldı.
CNN Türk’te işten çıkarmalar sürüyor! Gülay Özdem ve Saynur Tezel'le yollar ayrıldı!
Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum