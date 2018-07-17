İsrail'in Gazzeli balıkçılara 3 mil sınırı getirmesi

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail'in 3 mille sınırladığı yeni avlanma mesafesinde neredeyse hiç balık bulunmadığını açıkladı.

Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 3 mile indirme kararını "haksız ve insanlık dışı" olarak niteledi.

Bu kararın, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'deki balıkçıların durumunu daha da kötüye götüreceğini belirten Ayyaş, balıkçıların daha önce avlanma mesafesinin 6 mile indirilmesinden dolayı sorunlar yaşadığını, şu an izin verilen 3 milin ise kumluk alana denk geldiğini ve neredeyse tamamen balıktan yoksun olduğunu dile getirdi.

Ayyaş, uluslararası kuruluşlara, Filistinli balıkçılara 9 mil ötesinde avlanmalarına izin vermesi için acilen İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimini balıkçılar sağlıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Sendika Başkanı Ayyaş, gece yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararının kendilerine tebliğ edildiğini söylemişti. Ayyaş, uygulamanın bugün itibarıyla başlayacağının kendilerine iletildiğini aktarmıştı.