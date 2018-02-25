İsrail'in Gazzeli balıkçılara saldırısı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze sahilinde avlanan 3 Filistinli balıkçıdan 1'inin öldüğünü, 2'sinin yaralanmadığını, gözaltına alındığını bildirdi.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinde 3 Filistinli balıkçının tekneleriyle izin verilen alanın dışına çıktığını iddia ederek, bunun üzerine askerler tarafından ateş edildiğini ve balıkçılardan 1'inin öldüğünü belirtti.
Adraee, olayda 2 Filistinli balıkçının yaralanmadığını, yalnızca gözaltına alındığını kaydetti.
Ordu Sözcüsü Adraee, olayda 2 İsrail askerinin yaralandığı haberinin de doğru olmadığını aktardı.
Öte yandan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere ait teknenin avlanmak için izin verilen alanın dışına çıktığı haberini yalanladı.
Ayaş, "İsrail askerlerinin hedef aldığı tekne, arızalandı ve rüzgar nedeniyle İsrail sınırına doğru sürüklendi. Ancak sürüklendiği halde Gazze'de izin verilen alan içinde kaldı." dedi.
Teknenin Gazze'deki limana getirildiğini aktaran Ayaş, üzerinde kurşun ve kan izleri bulunduğunu söyledi.
- Hamas'tan kınama
Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli balıkçılara saldırısını kınayarak, saldırıyı "işgalcilerin işlediği korkunç bir suç olarak" nitelendirdi.
Kanu, olaydan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.
İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 1 balıkçının hayatını kaybettiği, 2 balıkçının yaralandığı belirtilmiş, olayda 2 İsrail askerinin de hafif yaralandığı iddia edilmişti.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.
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