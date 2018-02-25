İsrail'in Gazzeli balıkçılara saldırısı

Ayaş, "İsrail askerlerinin hedef aldığı tekne, arızalandı ve rüzgar nedeniyle İsrail sınırına doğru sürüklendi. Ancak sürüklendiği halde Gazze'de izin verilen alan içinde kaldı." dedi.

Öte yandan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere ait teknenin avlanmak için izin verilen alanın dışına çıktığı haberini yalanladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinde 3 Filistinli balıkçının tekneleriyle izin verilen alanın dışına çıktığını iddia ederek, bunun üzerine askerler tarafından ateş edildiğini ve balıkçılardan 1'inin öldüğünü belirtti.

- Hamas'tan kınama

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli balıkçılara saldırısını kınayarak, saldırıyı "işgalcilerin işlediği korkunç bir suç olarak" nitelendirdi.

Kanu, olaydan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 1 balıkçının hayatını kaybettiği, 2 balıkçının yaralandığı belirtilmiş, olayda 2 İsrail askerinin de hafif yaralandığı iddia edilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.