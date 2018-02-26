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İsrail'in Gazzeli balıkçıyı öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

Filistinli Balıkçılar Sendikası, İsrail'in balıkçılara saldırısı ve bir balıkçıyı öldürmesini protesto için 2 gün avlanmayacaklarını duyurdu

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası, İsrail'in balıkçılara saldırısı ve bir balıkçıyı öldürmesini protesto etmek amacıyla 2 gün avlanmayacaklarını duyurdu.

Sendika Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin balıkçı İsmail Reyale'yi (18) öldürmesini protesto için yarından itibaren 2 gün avlanmayacaklarını belirtti.

Ayaş, öldürülen balıkçının silahsız olduğunu, yalnızca geçimini kazanmak için ava çıktığını ifade etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinde 3 Filistinli balıkçının tekneleriyle izin verilen alanın dışına çıktığını iddia ederek, bunun üzerine askerler tarafından ateş edildiğini ve balıkçılardan birinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin gözaltına alındığı belirtmişti.

Ayaş ise Filistinlilere ait teknenin avlanmak için izin verilen alanın dışına çıktığı haberini yalanlamış, "İsrail askerlerinin hedef aldığı tekne, arızalandı ve rüzgar nedeniyle İsrail sınırına doğru sürüklendi. Ancak sürüklendiği halde Gazze'de izin verilen alan içinde kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Balıkçılar Sendikası'nın verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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