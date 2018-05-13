HABER

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Kasım: - "İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırı, Filistin halkının 14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılımına engel olmak için harcadığı boş ve umutsuz çabadır"

Hamas, İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin 14 Mayıs'ta düzenleyeceği yürüyüşü engellemeye çalıştığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırı, Filistin halkının 14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılımına engel olmak için harcadığı boş ve umutsuz çabadır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Filistin halkının İsrail'e, 14 Mayıs Pazartesi günü meşru haklarını talep etmek üzere düzenleyeceği barışçıl halk yürüyüşleriyle cevabını vereceğini söyledi.

Filistinli yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtmişti. Görgü tanıkları ise bombardımanda elektrik şebekesine ait bir jeneratörle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade etmişti.

İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürmüştü.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto için 14 Mayıs'ta, Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle de 15 Mayıs'ta geniş katılımlı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.