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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli çocuk şehit oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:22 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli çocuk şehit oldu.


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Gazze Filistin israil

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