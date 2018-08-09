İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaralandı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
İsrail ordusu, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket atıldığını" ileri sürerek, Gazze'deki bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
Ordunun açıklamasında, atılan roketlerin 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!
Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum