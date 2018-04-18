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İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 07:03 | Son Güncelleme

Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen saldırıda biri ağır 4 Filistinli yaralandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırında, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaralandı. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından Huzaa beldesine gece saatlerinde yoğun saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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Gazze israil saldırı

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