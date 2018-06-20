İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait askeri bir kompleks içerisinde yer alan 3 hedefi vurduğunu kaydetti.

Gazze'de yaşananlardan Hamas'ın mesul olduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık düzenlendiği bilgisi verildi.

İsrail parlamentosundaki güvenlik ve dışişleri komitelerinin verilerine göre, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldi.

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

