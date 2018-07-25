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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 3'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 3'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu ateşinde ağır yaralanan bir kişinin daha şehit olmasıyla saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin durumunun da ağır olduğu ifade edildi.

- İsrail: Kassam Tugayları'na ait 7 hedefi vurduk

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı belirtildi.

Bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu kaydedildi.

- Liberman üst düzey komutanlarla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise Gazze'deki son olayların ardından üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

İsrail ordusunun, sınırdaki askerlerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddiasıyla akşam saatlerinde Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti.

Bölgede geçen cuma günü 1 İsrail askerinin yine Gazze'den açıldığı iddia edilen ateş sonucu ölmesinin ardından, İsrail ordusu Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırılarda 4 Filistinli şehit olurken, İsrail ordusu Kassam'a ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail tarafı ayrıca Gazze tarafından sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 90 roket atıldığını iddia etmişti.

Artan gerginliğin ardından Mısır ve uluslararası tarafların ara buluculuğunda aynı gün Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varılmıştı.

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