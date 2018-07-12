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İsrail'in Gazze'ye yeni yaptırımlarının yansımaları AB ülkelerine anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:04 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yeni yaptırımlarının yansımaları AB ülkelerine anlatıldı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'in Gazze'ye getirdiği yeni yaptırımların yansımalarının anlatıldığı mektuplar gönderdi.

Merkezi Cenevre'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarındaki AB ülkeleri büyükelçilerine, İsrail'in, ihracatın yasaklanması, balık avlama sahasının daraltılması ve ithal mallara düzenlemeler getirilmesi gibi Gazze'ye yönelik yeni yaptırımların yansımalarının anlatıldığı mektuplar acil olarak gönderildiği ifade edildi.

Halihazırda büyük insani bir kriz içinde bulunan Gazze'nin yeni yaptırımlar nedeniyle kısa zaman içinde patlama noktasına geleceği belirtilen mektuplarda, İsrail'in uygulamalarının, Gazze ekonomisini kötü yönde etkileyeceği, uluslararası toplumun Gazze'ye destek için sarf ettiği çabaları yok edeceği kaydedildi.

"İsrail'in kararı, işsiz insanlara on binlercesinin daha katılması anlamı taşıyor." denilen mektuplarda, İsrail'in daha önce benzeri görülmemiş "toplu cezalandırma" yöntemi uyguladığı değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'deki insani krizin boyutlarının anlatıldığı mektuplarda, İsrail'in Kerm Ebu Salim sınır kapısıyla "Gazze'deki son hayat kapısını da kapadığına" dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hafta başında partisinin grup meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Pazartesi günü ilgili Filistin mercilerine İsrail tarafından yollanan tebligatta ihracatın durdurulduğu, ithalatta ise sınırlı ürünlere izin verileceği belirtilmişti.

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Avrupa Birliği Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi israil

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