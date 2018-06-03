İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait iki askeri mevziyi vurduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait Ayn Calut mevzisi ile Gazze kentinin doğusunda "Yermuk" olarak bilinen askeri mevziyi bombaladı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

