İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin En-Nuseyrat Mülteci Kampı yakınında Kassam Tugayları'na ait Arin mevzisini bombaladı.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail savaş uçaklarının bir süre önce de Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait Ayn Calut mevzisi ile Gazze kentinin doğusunda "Yermuk" olarak bilinen askeri mevziyi bombaladığı bildirilmişti.
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