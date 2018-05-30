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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 03:52 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, günün ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Süheyla beldesinde Filistinli direniş gruplarına ait 2 noktayı vurdu.

Savaş uçakları ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye bölgesinde direniş gruplarına ait "Yermuk" olarak isimlendirilen bölgenin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait El-Garbi bölgesini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca, sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesindeki tarım alanlarına top atışları yaptı.

İsrail savaş uçakları, bu son saldırılardan kısa süre önce Gazze'de Hamas ve direniş gruplarına ait bazı bölgeleri, dün ise Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktadaki 35 hedefi vurmuştu.

Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara yanıt olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son 2 günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava israil saldırısı

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