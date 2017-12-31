HABER

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 01:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

- İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni hedef aldı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni hedef aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki roketin, İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydedilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Kırklareli'nde kar kalınlığı 11 santimi buldu

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

Sayısal Loto sonuçları 30 Aralık: Büyük İkramiye Bodrum'a gitti!

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.