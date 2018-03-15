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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail'e ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'de Filistinlilere ait bazı gözetleme kulelerine saldırı düzenledi.

Abluka altındaki Gazze'nin doğusu ile kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğu kısmında konuşlanan İsrail topçu birlikleri Filistinlilere ait gözetleme kuleleri ve tarım arazilerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'e ait bir savaş uçağı Gazze'nin kuzeyinde yer alan gözetleme kulesine füze saldırısı düzenlerken, insansız hava araçları da aynı yere 2 füze saldırısı düzenledi.

Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, İsrail'e ait topçu birlikleri de aynı hedefleri yoğun top atışına tuttu.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki güvenlik duvarında birkaç patlayıcı infilak ettirildi ve can kaybı yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Adraee, Buna karşılık olarak İsrail ordusuna ait tankların Hamas'a ait bazı yerleri hedef aldığını dile getirdi.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Gazze Cibaliya beldesi Gözetleme kuleleri hava saldırısı İHA israil

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