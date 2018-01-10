İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli genç serbest bırakıldı

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'da bir İsrail askerine yönelik bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2016'da gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli genç Emel Cemal Gabha serbest bırakıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Hasharon Hapishanesi'nde 18 ay tutuklu kalan Gabha, serbest kaldıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Filistinli kadın tutuklulara yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulanmasını istedi.

Hapishanedeki arkadaşlarının insan hakları kuruluşlarına bu yönde çağrısı olduğunu söyleyen Gabha, kadın tutukluların temel insani haklarından mahrum edilmeleri siyasetine son verilmesini ve hastaların tedavi edilmesini talep ettiğini belirtti. Gabha ayrıca, koğuşlardaki aşırı kalabalıktan dolayı tutukluların ciddi sıkıntı çektiklerini aktardı.

Gabha, Ağustos 2016'da Cenin kentinin güneyindeki Um er-Reyhan köyü girişinde bir İsrail askerine bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 60'a yakını kadın, yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

(AA)