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İsrail'in Han el-Ahmar'ı yıkım kararına karşı gösteri çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 22:15 | Son Güncelleme

Yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmar bölgesindeki barakaların yıkılmasını önlemek için düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması çağrısı yapıldı

Filistinli gruplar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmar bölgesindeki barakaları yıkmasını önlemek amacıyla düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Ramallah'taki Filistinli Gruplar Koordinatörü Isam Bekr, Han el-Ahmar bölgesinin korunması için düzenleyecekleri tüm faaliyetlere geniş katılım beklediklerini söyledi.

Bölgenin, İsrail'in uyguladığı "etnik temizlik" politikasına karşı korunması gerektiğine işaret eden Bekr, her gün düzenlenecek gösterilerle ve bölge halkının direnişine destek vererek, İsrail'in tehcir planlarına direnilebileceğini ifade etti.

Isam Bekr, yıkım ve tehcir işleminin her an gerçekleşebileceğini, bu nedenle sürekli olarak bölgede bulunmak gerektiğine değindi.

İsrail Adalet Mahkemesi geçen ay, 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmar Ramallah

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