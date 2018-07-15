İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında bölgenin en önemli kültür merkezleri arasında olan Sanat ve Zanaat Köyü'nün çok büyük hasar gördüğü belirtildi.
Gazze Belediyesi Kültür ve Kültür Merkezi İşleri Genel Müdürü İmad Siyam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Gazze'ye düzenlenen barbar siyonist saldırıda belediyeye ait Sanat ve Zanaat Köyü ağır hasar gördü." ifadelerini kullandı.
Siyam, ayrıca Köyün saldırıdan önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaşarak, İsrail hava saldırısının yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.
Gazze'ye dün düzenlenen söz konusu saldırıda İHH İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki merkezinin de ağır hasar gördüğü bildirilmişti.
Saldırıda ayrıca 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.
Sanat ve Zanaat Köyü 1998'de Filistin sanatını, zanaatini ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacıyla kurulmuştu.
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum