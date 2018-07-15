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İsrail'in hava saldırısı "Gazze'deki Sanat Köyü'nü" vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sanat ve Zanaat Köyü İsrail'in hava saldırısında ağır hasar gördü

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında bölgenin en önemli kültür merkezleri arasında olan Sanat ve Zanaat Köyü'nün çok büyük hasar gördüğü belirtildi.

Gazze Belediyesi Kültür ve Kültür Merkezi İşleri Genel Müdürü İmad Siyam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Gazze'ye düzenlenen barbar siyonist saldırıda belediyeye ait Sanat ve Zanaat Köyü ağır hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Siyam, ayrıca Köyün saldırıdan önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaşarak, İsrail hava saldırısının yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

Gazze'ye dün düzenlenen söz konusu saldırıda İHH İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki merkezinin de ağır hasar gördüğü bildirilmişti.

Saldırıda ayrıca 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

Sanat ve Zanaat Köyü 1998'de Filistin sanatını, zanaatini ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacıyla kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İmad Siyam israil zanaat

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