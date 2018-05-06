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İsrail'in iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 02:07 | Son Güncelleme

İsrail, iki Amerikalı aktivisti, "BDS Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı etti

KUDÜS (AA) - İsrail'in iki Amerikalı insan hakları savunucusunu, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi" bünyesinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı ettiği belirtildi.

İsrail Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, aktivistler, BDS Hareketi bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Haberde, BDS Hareketi ile bağlantılarının olduğunu yalanlamalarına rağmen aktivistlerin 14 saat gözaltına tutulduğu belirtildi.

İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.

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israil Kudüs

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