İsrail'in iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etmesi

KUDÜS (AA) - İsrail'in iki Amerikalı insan hakları savunucusunu, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi" bünyesinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı ettiği belirtildi.
İsrail Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, aktivistler, BDS Hareketi bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.
Haberde, BDS Hareketi ile bağlantılarının olduğunu yalanlamalarına rağmen aktivistlerin 14 saat gözaltına tutulduğu belirtildi.
İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı
Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!
Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü
Kocaeli'de lunaparkta dehşet! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum