İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun ülkesine dönmesi istendi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Sfari'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi.
Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.
ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 62 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirdi.
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